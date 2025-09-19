Около 1,5 километров теплосетей заменят в Хотькове Сергиево-Посадского округа

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа продолжается замена участка тепловых сетей от улицы Михеенко до Психиатрической больницы № 5. Протяженность участка составила около 1,5 километров.

Подрядчик по контракту должен сдать объект в январе 2026 года, однако пообещал управиться до 1 октября, чтобы успеть до снегопадов.

«На данный момент по земляным работам осталось раскопать 100 метров. По монтажу трубы: проложено около 500 метров, а строительная часть выполнена где-то на 80-85%», — рассказал Алексей Волосатов, начальник участка компании подрядчика ООО «ГЕОМАР».

Глава округа Оксана Ероханова побывала на участке. Ей доложили, что на объекте работают 23 человека и четыре единицы техники. Подрядчик пообещал увеличить количество бригад. Новые трубы отличаются долговечностью и обеспечат минимальные теплопотери. После завершения компания ООО «ГЕОМАР» благоустроит территорию.