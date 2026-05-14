Около 144 млн литров безалкогольных напитков произвели в Подмосковье за 3 месяца

Подмосковье сохранило лидерство в России по производству безалкогольных напитков. За первый квартал года предприятия региона выпустили около 144 миллионов литров продукции — от морсов и сокосодержащих напитков до минеральной воды и специализированных напитков.

На долю региона пришлось свыше 41% всего объема производства безалкогольной продукции в Центральном федеральном округе и около 14% общероссийского рынка. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что высокие показатели стали результатом системной модернизации предприятий и расширения ассортимента.

Ключевую роль в развитии отрасли играют крупнейшие производители региона, среди которых «Черноголовка», «Бобимэкс» и «Мегапак». Предприятия активно инвестируют в обновление оборудования, внедрение современных технологий и выпуск новых видов продукции.

Одновременно в стране продолжается работа над едиными требованиями к качеству напитков. Новый ГОСТ на безалкогольную продукцию вступит в силу с января 2028 года. Стандарт установит требования к содержанию спирта, витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон, а также определит допустимые характеристики продукции при хранении.

Введение единого государственного стандарта поможет повысить качество российских напитков и укрепить доверие потребителей к отечественной продукции. Для Подмосковья, которое уже занимает ведущие позиции в отрасли, это станет дополнительным стимулом для дальнейшего роста производства.