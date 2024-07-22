Около 140 студентов будут работать помощниками машинистов на МЖД летом

Около 140 студентов железнодорожных вузов и колледжей будут работать помощниками машинистов на Московской железной дороге летом. Они прошли подготовку и медкомиссию.

Как рассказали в региональном Минтрансе, 88 человек направят на МЦД-4, а также на поезда Павелецкого, Ярославского, Казанского и Горьковского радиальных направлений.

На Московском кольце будет работать 21 студент, а в грузовом и маневровом движении — еще 30.

В летний период потребность в пополнении локомотивных бригад ежегодно увеличивается из-за большого объема перевозок. Студентам окажут поддержку, они смогут отработать профессиональные навыки, а затем — трудоустроиться.

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