Около 140 специалистов трудоустроились в больницу Подольска с начала года

Московская область продолжает активно привлекать на работу специалистов в медицинской сфере. Так, за пять месяцев 2024 года в Подольскую областную клиническую больницу (ПОКБ) трудоустроились 53 врача и 85 средних медработников из различных регионов.

Главный врач ПОКБ Вардан Геворкян выступил в поддержку расширения перечня должностей, которые могут получать компенсации, перед администрацией городского округа. Теперь в список включены врачи узких дефицитных специальностей, а также медицинские сестры по функциональной диагностике и массажу.

Заместитель главного врача Подольской областной клинической больницы по кадрам Нина Хромова отметила, что было выполнено укомплектование врачами-онкологами Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), привлечены четыре молодых специалиста из разных регионов.

«Врачи приехали из Москвы, Донецка, Астраханской области, Республики Адыгея», — добавила Хромова.

По словам Нины Хромовой, в будущем планируется привлечение 20 сотрудников среднего медперсонала по целевым договорам, включая анестезиологов, медсестер по функциональной диагностике и других специалистов.

Специалисты привлекались благодаря различным мерам социальной поддержки, включая компенсацию найма жилья и другие меры от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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