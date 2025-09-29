Около 140 объектов социальной инфраструктуры обеспечили теплом в Подольске

Тепло уже получают 140 социальных учреждений Подольска. В ближайшее время горячими станут батареи у жителей многоквартирных домов в микрорайонах Силикатная и Шепчинки. А полностью завершить запуск отопления планируют до 12 октября.

На контроле администрации остаются дома, где продолжается капитальный ремонт. Власти поддерживают связь со старшими по МКД, чтобы все жители были в курсе ситуации и не переживали. Отдельное внимание Григорий Артамонов обратил на проведение работ по госпрограмме и замене сетей теплоснабжения. В частности он поручил выполнить установку ограждений там, где работы еще не завершены: важно, чтобы строительные площадки были безопасны для пешеходов и транспорта.