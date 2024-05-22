Около 1,4 тысячи выпускников напишут ЕГЭ в Химках

Первыми выпускники напишут экзамены по географии, химии и литературе. Подготовку к их проведению обсудили на общегородском совещании с главой округа Дмитрием Волошиным.

«Главное изменение этого года — выпускникам 11-х классов дали возможность пересдать любой из предметов, чтобы повысить баллы. Повторная сдача пройдет в начале июля, а результаты станут известны до начала приемной кампании в вузы. Также не позднее чем за две недели до экзамена выпускники могут изменить или дополнить перечень предметов при наличии уважительных причин», — рассказала директор гимназии № 23 Олеся Климачева.

Самыми популярными предметами для сдачи госэкзаменов в Химках оказались обществознание, информатика и профильная математика. Сдавать экзамены в этом году школьники будут до 11 июня. Узнать результаты можно будет в личном кабинете учащегося на портале госуслуг через две недели после экзамена.

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