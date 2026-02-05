Около 1,4 тысячи спецмашин задействовали в уборке снега в Подмосковье

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сильнейшие снегопады в Московской области закончились почти неделю назад, но коммунальные службы региона не сбавляют темп работы. Они продолжают уборку в усиленном режиме.

Снег с дорог, тротуаров и дворов в Московской области вывозят круглосуточно. В расчистке задействовали около 1,4 тысячи специализированных машин, среди которых дорожные комбайны, погрузчики, самосвалы, тракторы и ручные аппараты.

Такой масштаб более чем на 10% превышает нагрузку в предыдущие дни, что помогает гораздо быстрее справляться с последствиями непогоды.

Основная работа легла на плечи сотрудников коммунальных служб, которые трудятся во дворах и на общественных территориях. Сейчас в уборке принимают участие примерно 3,4 тысячи человек.

Главный приоритет — расчистка подходов к многоквартирным домам, лестничных пролетов, а также подъездов к больницам, школам и другим учреждениям.

Автомобилистов призывают не оставлять машины возле контейнерных площадок и в узких проездах внутри дворов, поскольку они зачастую мешают вывозить снег и мусор.