Около 1,4 тысячи детей прошли реабилитацию в Балашихе с начала года

В Балашихе созданы условия для комплексной медицинской реабилитации детей с ортопедическими, неврологическими и травматологическими заболеваниями. В детском отделении медицинской реабилитации поликлиники № 12 Балашихинской больницы с начала 2026 года восстановительное лечение прошли около 1,4 тысячи пациентов.

Отделение открылось в марте 2025 года. Здесь дети могут пройти физиотерапевтическое лечение, занятия лечебной физкультурой и медицинский массаж.

«Медицинская реабилитация — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление функций организма после заболевания или травмы. В нашем отделении дети могут получить физиотерапевтическое лечение, пройти занятия лечебной физкультурой и медицинский массаж. Для пациентов созданы все необходимые условия, чтобы курс проходил комплексно», — рассказала заведующая отделением детской медицинской реабилитации Варвара Пивоварова.

В отделении используют современное физиотерапевтическое оборудование. Оно позволяет проводить магнитотерапию, электрофорез, электротерапию, терапию синусоидально-модулированными токами, ультразвуковую и световую терапию.

Для занятий лечебной физкультурой оборудован специальный зал. Дети занимаются индивидуально и в группах под руководством специалистов.

Основные направления работы отделения — ортопедия, травматология и неврология. Специалисты помогают детям с нарушениями осанки, сколиозом, плоскостопием, последствиями переломов и травм конечностей, а также различными нарушениями нервной системы.

Медицинская реабилитация доступна детям в возрасте от трех месяцев до 18 лет. Направление оформляет лечащий или профильный специалист Балашихинской больницы при наличии медицинских показаний.

Отделение рассчитано примерно на три тысячи пациентов в год. Помимо процедур и занятий, здесь оборудована зона отдыха, где дети могут находиться между этапами реабилитации.