Около 1,4 тысячи человек прошли лечение по неврологическому профилю в Подольске

Порядка 1400 пациентов неврологического профиля прошли лечение в Подольской областной клинической больнице начала года. Комплексный подход к лечению заболеваний включает в себя медикаментозную терапию, физиопроцедуры, лечебную физкультуру и массаж.

В отделении неврологии ПОКБ успешно справляются с последствиями инсультов, травмами головного мозга, хронической мигренью, сосудистыми патологиями, нейродегенеративными заболеваниями, проводят ботулинотерапию для борьбы с болевым синдромом при мигрени и различных видах дистонии.

Также нейрохирургии ПОКБ проводят операции с высокой точностью и минимальной травматизацией структур мозга. В текущем году подольские врачи уже провели 70 операций на головном мозге.

Главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян отметил, что современное высокотехнологичное оборудование и слаженная работа сотрудников позволили достичь хороших результатов.