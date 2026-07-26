Около 1,4 тысячи жителей приняли участие в полумарафоне в Серпухове
В Серпухове 25 июля дали стартовый сигнал первой дистанции полумарафона «Золотой павлин». Мероприятие стало финалом сезона «Суперлиги Подмосковья — 2026».
Спортсмены выбирали трассы на 500 метров, 3, 5, 10 и 21,1 километра. Всего на старт вышли около 1400 участников — самому маленькому из них было четыре года, самому взрослому — 88 лет.
На время забега трассу перекрыли для автомобилей, маршрут сопровождали медики. 178 спортсменов не пропустили ни одного из четырех стартов сезона.
Финиш — это маленькая победа над собой. Воля, эмоции и общий праздник движения объединили всех участников.
«Благодарю Министерство спорта Московской области и „Суперлигу Подмосковья“ за поддержку в реализации таких значимых проектов на территории Серпухова, привлечение в наш округ спортсменов и популяризацию здорового образа жизни. До новых стартов», — сказал глава муниципалитета Алексей Шимко.