Около 1,4 тысячи жителей приняли участие в полумарафоне в Серпухове

Спортсмены выбирали трассы на 500 метров, 3, 5, 10 и 21,1 километра. Всего на старт вышли около 1400 участников — самому маленькому из них было четыре года, самому взрослому — 88 лет.

На время забега трассу перекрыли для автомобилей, маршрут сопровождали медики. 178 спортсменов не пропустили ни одного из четырех стартов сезона.

Финиш — это маленькая победа над собой. Воля, эмоции и общий праздник движения объединили всех участников.

«Благодарю Министерство спорта Московской области и „Суперлигу Подмосковья“ за поддержку в реализации таких значимых проектов на территории Серпухова, привлечение в наш округ спортсменов и популяризацию здорового образа жизни. До новых стартов», — сказал глава муниципалитета Алексей Шимко.