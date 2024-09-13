Около 14 тысяч сеянцев сосны высадили в Балашихе в рамках экологической акции

В Подмосковье состоялась экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», организованная правительством Московской области совместно с Комитетом лесного хозяйства. В посадке деревьев в Балашихе приняли участие около 2000 человек.

Среди участников мероприятия были официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, глава Балашихи Сергей Юров, председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, а также представители администрации и предприятий города, образовательных организаций, волонтеры, гордепутаты, молодогвардейцы и неравнодушные жители городского округа.

Сергей Юров отметил важность участия активных жителей в подобных акциях и отметил, что с каждым годом участников становится все больше.

В рамках акции в Кучинском лесу было высажено порядка 14 тысяч сеянцев молодой сосны. Участники также занимались расчисткой леса от бурелома и сухостоя. Для удобства участников была организована парковка и бесплатные автобусы до площадки мероприятия, а необходимый инвентарь выдавался на месте.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов подчеркнул значимость воспитания любви к родной земле с детства. Он рассказал, что идея акции заключается в том, чтобы организовать общественно полезный опыт, где станет возможным воспитание через действие: посадил дерево — сделал что-то для вечности и для родной земли.

Напомним, что акции по посадке деревьев в Балашихе стали традиционными и проводятся ежегодно с 2013 года по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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