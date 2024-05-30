Около 14 новых производств запустили в Подмосковье с начала года

Фото: Пресс-служба Мининвеста МО

Новых 14 производств запустили в индустриальных парках Подмосковья с начала года. Общий объем инвестиций в эти проекты составил более четырех миллиардов рублей.

«Площадь новых производственных объектов превышает 109 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации этих проектов для жителей Московской области создано около полутора тысячи новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Сегодня в регионе работают 69 индустриальных парков. На площадках более 2,7 тысяч гектаров земли инвесторы могут построить свои предприятия, а подобрать локацию для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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