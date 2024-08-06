Около 130 земельных аукционов прошло в Подмосковье за неделю

Фото: Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

В Подмосковье за неделю провели 131 аукцион по земельно-имущественным торгам. В тендерах приняли участие 308 претендентов.

Как пояснили в комитете по конкурентной политике Московской области, среднее количество участников торгов составило четыре человека.

Там напомнили, что ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на Едином портале торгов.

Также в Telegram-канале комитета ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, а также информация о том, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

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