Около 130 подъездов отремонтируют в Балашихе в 2025 году

Ремонт входных групп в многоквартирных домах проведут по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд» в Балашихе. Цель — в кратчайшие сроки сделать каждый подъезд Подмосковья красивым, удобным и комфортным для проживания.

В рамках работ в Балашихе планируют ремонт входных групп, стен и потолков, замену оконных блоков, устройства напольной плитки и слаботочных коробов, установку почтовых ящиков.

Все работы проконтролируют эксперты строительного контроля «Управления технического надзора капитального ремонта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тысячи многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тысяч многоквартирных домов, из них свыше 44 тысяч вошли в региональную программу капремонта.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов можно на главной странице компьютерной версии сайта Фонда капитального ремонта Подмосковья или в разделе «Документы».