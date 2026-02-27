Около 130 медработников оформили компенсацию аренды жилья в Чехове в 2025 году
Развитие здравоохранения — одно из приоритетных направлений Народной программы партии «Единая Россия»: в Московской области строят новые больницы, закупают оборудование и активно привлекают медицинские кадры. В Чехове совместно с администрацией города сделали особый акцент на социальную поддержку врачей.
В Чеховской больнице работают и опытные доктора, и молодые специалисты. Переехать в округ им помогли региональные программы поддержки.
«На сегодняшний день на территории Московской области реализуется очень важная программа для медицинских работников — это программа социальной ипотеки, которая позволяет нашим медикам практически за половину цены стать обладателем квартиры», — рассказал главный врач Чеховской областной больницы Андрей Попов.
Руководители медицинских учреждений Чехова и администрация города отмечают: социальная ипотека стала вспомогательным средством для привлечения кадров. В прошлом году в округе две медицинские сестры использовали программу «Социальная ипотека» для приобретения жилья.
Помимо жилищных программ, в муниципалитете действуют и другие меры поддержки, призванные решить самые насущные проблемы медиков. Так, в 2025 году два врача получили земельные участки, еще два специалиста стали участниками программы «Земский фельдшер», а двум семьям медработников были предоставлены внеочередные места в детских садах. Кроме того, компенсацию аренды жилья оформили 37 врачей и 91 сотрудник среднего медицинского звена.
«Здоровье человека — приоритет Народной программы „Единой России“. И ключевое звено здесь — это врачи и медсестры. В Подмосковье мы выстроили одну из лучших в стране систем мотивации для медиков. Важно, что в городских округах, таких как Чехов, эта система работает адресно, закрывая конкретные потребности специалистов на местах», — подчеркнул депутат Государственной думы Александр Коган.