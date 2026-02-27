Около 130 медработников оформили компенсацию аренды жилья в Чехове в 2025 году

Развитие здравоохранения — одно из приоритетных направлений Народной программы партии «Единая Россия»: в Московской области строят новые больницы, закупают оборудование и активно привлекают медицинские кадры. В Чехове совместно с администрацией города сделали особый акцент на социальную поддержку врачей.

В Чеховской больнице работают и опытные доктора, и молодые специалисты. Переехать в округ им помогли региональные программы поддержки.

«На сегодняшний день на территории Московской области реализуется очень важная программа для медицинских работников — это программа социальной ипотеки, которая позволяет нашим медикам практически за половину цены стать обладателем квартиры», — рассказал главный врач Чеховской областной больницы Андрей Попов.

Руководители медицинских учреждений Чехова и администрация города отмечают: социальная ипотека стала вспомогательным средством для привлечения кадров. В прошлом году в округе две медицинские сестры использовали программу «Социальная ипотека» для приобретения жилья.