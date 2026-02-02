Около 1,3 тысячи спецмашин задействовали в уборке снега в Подмосковье

Сейчас все силы брошены на уборку, которую проводят без перерывов. На улицах одновременно работают около 1,3 тысячи единиц специальной техники, в том числе погрузчики, самосвалы для вывоза снега, тракторы, а также ручное оборудование.

Работники городского хозяйства в первую очередь расчищают дворы и общественные территории. Для этих целей задействовали примерно 3,4 тысячи человек. Их приоритет — освободить от снега входы в многоквартирные дома, лестничные пролеты и подъездные пути к поликлиникам, детским садам и школам.

«В работе задействованы как МБУ по содержанию территорий, так и управляющие организации, а также силы „Мосавтодора“. Все службы работают в круглосуточном режиме. Мы знаем все наши „красные“ зоны — туда будут направлены дополнительные силы. Всю информацию от жителей видим и оперативно на нее реагируем», — подчеркнул вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Согласно плану, через пять-семь дней после основной уборки и зачистки территорий снег начнут массово вывозить. В каждом округе заблаговременно определили специальные места для его временного складирования — таких площадок около 200.

Власти обращаются к автомобилистам с просьбой не оставлять машины возле контейнерных площадок для мусора и в узких внутриквартальных проездах, поскольку это может помешать проезду крупной техники и работе коммунальных служб.