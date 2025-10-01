Около 13 тысяч приемов провели в женской консультации в Видном за полгода

В Ленинском городском округе в первые шесть месяцев работы женской консультации, расположенной в жилом комплексе «Зеленые аллеи», шесть акушеров-гинекологов провели порядка 13 тысяч приемов. В среднем, каждый врач ежедневно обслуживал до 25 пациенток.

«Наблюдаем беременных женщин, помогаем решать гинекологические проблемы, ведем репродуктивную диспансеризацию. Приглашаем на забор мазков на онкоцитологию, направляем на УЗИ органов малого таза, молочных желез. Дополнительно обследуем на инфекции, передающиеся половым путем», — сообщила заведующая женской консультацией Назмия Алиева.

С первых дней работы в консультации функционирует дневной стационар, где два опытных врача оказывают помощь по направлению участкового акушера-гинеколога.

Помимо высокой доступности и качества медицинской помощи, в консультации создана комфортная для пациенток среда. Здесь работает зал лечебной физкультуры, установлена удобная мягкая мебель, а на центральной информационной стене можно ознакомиться с данными обо всех врачах, ведущих прием в ЖК «Зеленые Аллеи».

«Обычно поступают беременные пациентки на малом сроке с токсикозом легкой и средней степени тяжести. Бывают будущие мамы с угрозой прерывания, не требующие круглосуточного наблюдения. Также к нам приходят гинекологические пациентки, проводим подготовку к операции. При необходимости открываем больничный лист», — отметила акушер-гинеколог Алина Голубева.

Кроме того, в консультации активно проводится диспансеризация репродуктивного здоровья. Каждую неделю более 200 женщин в возрасте от 18 до 49 лет проходят обследование в рамках программы репродуктивной диспансеризации.