Около 13 тысяч гектаров земли подготовили в Подмосковье под сев яровых культур

В Подмосковье приступили к активному этапу весенней посевной кампании. На полях региона продолжаются работы по яровому севу, подкормке озимых культур и выполнению других сезонных агротехнических мероприятий.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона рассказали, что уже провели подкормку озимых зерновых культур на площади 33,3 тысячи гектаров, что составляет около 43% от запланированного объема.

Озимый рапс обработали на более чем 13 тысячах гектаров — это почти две трети от намеченного плана. Кроме того, работы по внесению удобрений выполнили на 15,6 тысячи гектаров многолетних трав.

Параллельно в регионе продолжается подготовка почвы под яровой сев. Специалисты обработали около 13 тысяч гектаров, а общая площадь уже засеянных яровых культур достигла 4,5 тысячи. Наибольшую часть занимают зерновые и зернобобовые культуры — под них отвели 3,5 тысячи гектаров.

Среди зерновых активно сеют яровую пшеницу, ячмень, овес и кукурузу на зерно. Значительные площади также занимает горох, который стал основной зернобобовой культурой текущей посевной кампании.

Продолжается и посев масличных культур. В Подмосковье уже засеяли порядка 700 гектаров, большая часть которых приходится на яровой рапс. Также сельхозпредприятия приступили к посеву подсолнечника.

Кормовые культуры заняли около 200 гектаров, преимущественно это однолетние травы. Кроме того, стартовали посевы овощей открытого грунта.

В хозяйствах региона продолжаются и работы по боронованию. Многолетние травы обработали на площади свыше 16 тысяч гектаров, а боронование зяби выполнили почти на восьми тысячах гектаров.

В министерстве подчеркнули, что все полевые работы проводят в соответствии с оптимальными агротехническими сроками.