Около 13 нарушений в сфере торговли выявили за полгода в Истре

Уже с начала текущего года модернизировали и привели в соответствие с правилами и требованиями пять магазинов. Работы проводились комплексно и включали реконструкцию фасадов, улучшение цветовых решений, обновление рекламных конструкций и вывесок. Торговые объекты должны придерживаться единой стилистики оформления витрин и входных групп.

Замечания получили магазины в Истре, Дедовске, Снегирях, Северном и других населенных пунктах. Их в ближайшее время, как и другие подобные точки продажи, приведут в порядок и сделают соответствующими общей стилистике.