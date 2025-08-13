Около 13 нарушений в сфере торговли выявили за полгода в Истре

Сотрудники отдела потребительского рынка администрации провели мониторинг состояния внешних фасадов торговых объектов на территории муниципального округа Истра. Среди обследованных зданий выявлены 13 магазинов, внешний вид которых отличается от принятого архитектурного облика города.
Уже с начала текущего года модернизировали и привели в соответствие с правилами и требованиями пять магазинов. Работы проводились комплексно и включали реконструкцию фасадов, улучшение цветовых решений, обновление рекламных конструкций и вывесок. Торговые объекты должны придерживаться единой стилистики оформления витрин и входных групп.
Замечания получили магазины в Истре, Дедовске, Снегирях, Северном и других населенных пунктах. Их в ближайшее время, как и другие подобные точки продажи, приведут в порядок и сделают соответствующими общей стилистике.
Число самозанятых в Подмосковье приблизилось к миллиону
Подмосковные волейболистки выиграли две бронзовые медали на первенстве России
Лекции о самореализации провели для молодежи в Королеве
Почти 2 тысячи жителей Подмосковья посетили лекции по вопросам ЖКХ с января
Завод упаковки из гофрокартона построят в ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове
Власти рассказали о повреждениях в результате атаки дронов на Ростов-на-Дону
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте