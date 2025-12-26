Около 13 километров новых линий уличного освещения установили в Истре

Почти 13 километров линий уличного освещения смонтировали в этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на территории округа. Работы провели на восьми участках.

Дополнительное уличное освещение провели для жителей деревни Деньково на улицах Московская и Рябиновая для того, чтобы людям было безопаснее и комфортнее ходить в темное время суток.

Подобные работы провели еще в селе Новопетровское на улице Заречная, в деревне Рубцово на Радужной, в Савельеве на улице Солнечная, также в поселке станции Манихино на улице Новой, в ТОС поселка станции Манихино — на улицах Институтская и Павловская. И последним адресом, где появилось новое уличное освещение, стал поселок Красный. Там дополнительные линии сделали на улицах Первомайская и 8 Марта.

Отметим, что адреса определили по результатам мониторинга и с учетом обращений местных жителей.