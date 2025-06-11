Около 13 километров линий уличного освещения смонтируют в Истре в 2025 году

Почти 13 километров линий уличного освещения смонтируют в этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на территории округа. Работы проведут на восьми участках.

Дополнительное уличное освещение проведут для жителей деревни Деньково, на улицах Московская и Рябиновая для того, чтобы людям было безопаснее и комфортнее ходить в темное время суток.

Подобные работы проведут еще в селе Новопетровское, на улице Заречная, в деревне Рубцово на Радужной, в Савельево на улице Солнечная, также в поселке станции Манихино, на улице Новой, в ТОС поселка станции Манихино — на улицах Институтская и Павловская. И последним адресом, где появится новое уличное освещение будет поселок Красный. Там дополнительные линии сделают на улицах Первомайская и 8 Марта.

Отметим, что адреса определили по результатам мониторинга и с учетом обращений местных жителей. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на осуществление работ.