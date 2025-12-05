Около 120 кубических метров старых автопокрышек собрали в Истре в ноябре

За ноябрь порядка 120 кубических метров старых покрышек собрали и вывезли в места разрешенного складирования таких отходов. Таких площадок в муниципальном округе Истра насчитывают более 20 штук.

Напомним, что старые покрышки относятся к отходам четвертого класса опасности. При попадании в окружающую среду они выделяют вредные вещества, отравляющие воду, почву и воздух на большом расстоянии.

Вывоз шин на полигоны запрещен, поэтому их нельзя выбрасывать в контейнеры для твердых бытовых отходов. Однако не все соблюдают это правило. В результате коммунальные службы ежемесячно собирают старые шины с контейнерных площадок, а также вблизи них — во дворах и на улицах.

Сдать старые и ненужные покрышки можно только в специальные пункты, а также зоны, оборудованные сетчатыми ограждениями, разрешенные для складирования этого вида отходов. Кроме того, шины принимают на площадке «Мегабак». Адреса всех пунктов приема можно узнать, перейдя по ссылке.