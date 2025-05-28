Около 120 эмбрионов успешно прошли генетическое тестирование в Балашихе

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе уже более пяти лет успешно применяют преимплантационное генетическое тестирование в рамках программ ЭКО. Эта передовая технология значительно увеличивает шансы на рождение здорового ребенка, позволяя выявлять потенциальные проблемы еще до переноса эмбриона.

За годы работы центра было проведено около 400 процедур ПГТ. Из них порядка 120 эмбрионов, прошедших тестирование, привели к успешному рождению здоровых детей. Примечательно, что треть эмбрионов по результатам ПГТ оказалась непригодной для переноса, что позволило избежать неудачных попыток ЭКО и повысить эффективность процедур.

Методика ПГТ дает возможность на этапе перед имплантацией выявить хромосомные аномалии и наследственные заболевания. В центре используют три вида тестирования: ПГТ-А для обнаружения аномалий в количестве хромосом (например, при синдроме Дауна), ПГТ-СП для выявления структурных нарушений хромосом и ПГТ-М для диагностики моногенных наследственных заболеваний.

«Каждая успешная беременность — это счастье для семьи и наша главная цель. Благодаря современным генетическим технологиям мы можем минимизировать риски и помочь парам стать родителями здоровых детей», — подчеркнула заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Елена Федотова.

ПГТ стало важным инструментом для пар, сталкивающихся с риском передачи наследственных заболеваний, превращая их мечту о здоровом ребенке в реальность.