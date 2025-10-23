Около 12 тысяч порубочных билетов оформили онлайн в Подмосковье с января

Жители Подмосковья оформили около 12,5 тысячи онлайн-заявок на порубочные билеты с начала года. Документ дает возможность удалить сухостойные деревья или пересадить зеленые насаждения.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, порубочный билет необходимо получить при планировании санитарной рубки, удалении сухих и аварийных деревьев, а также реставрации объектов озеленения во время ремонта, сноса зданий или строительства.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Земля и стройка» — «Строительные работы». Оформить билет могут физические и юридические лица, а также предприниматели. Для этого нужно выбрать свой округ, заполнить форму и прикрепить необходимые документы.