Сегодня 10:49 Около 12 тысяч онлайн-заявок на бесплатные участки подали в Подмосковье с января Фото: Мобильное приложение «Госуслуги Московской области» / Медиасток.рф
Жители Подмосковья могут онлайн подать заявления на предоставление бесплатных земельных участков. С начала года этой возможностью воспользовались около 12 тысяч раз.
Как рассказали в областном Мингосуправления, в рамках онлайн-услуги можно получить земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или право собственности на которые не разграничено. При этом они имеют установленные границы и стоят на учете.
Сервис доступен на региональном портале в разделе
«Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Воспользоваться им могут физические и юридические лица.
В услугу также внедрен умный сервис, который автоматически проверяет недвижимость на оборотоспособность и предоставляет результаты анализа в графическом формате.
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