Около 12 тысяч онлайн-заявок на бесплатные участки подали в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявления на предоставление бесплатных земельных участков. С начала года этой возможностью воспользовались около 12 тысяч раз.

Как рассказали в областном Мингосуправления, в рамках онлайн-услуги можно получить земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или право собственности на которые не разграничено. При этом они имеют установленные границы и стоят на учете.

Сервис доступен на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Воспользоваться им могут физические и юридические лица.

В услугу также внедрен умный сервис, который автоматически проверяет недвижимость на оборотоспособность и предоставляет результаты анализа в графическом формате.