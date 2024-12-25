Около 12 тысяч обращений поступило в службу 112 в Одинцове за неделю

За неделю с 16 по 22 декабря в Систему-112 Одинцовского городского округа поступило свыше 11 900 обращений от жителей. Чаще всего вызывали скорую медицинскую помощь.

Обращения касались вызовов в полицию и Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. Сюда жители обращались 1314 раз. Также 107 вызовов поступило в пожарную охрану и Министерство по чрезвычайным ситуациям. В газовую службу обратились 354 раза.

За последнее время в Подмосковье произошло более 10 поджогов и запусков фейерверков в отделениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Все правонарушители действовали по инструкции телефонных мошенников. Среди задержанных есть пенсионеры.

Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, необходимо помнить о правилах безопасности. Не стоит разговаривать с ложными работниками банка. Обычно они звонят с одиннадцатизначных номеров, а не с короткого номера банка. Также не разговаривайте с различными «следователями», которые пытаются напугать вас. Если вас просят что-то сделать срочно, значит, пытаются обмануть.