Около 12 тысяч голов крупного рогатого скота прогенотипировали в Подмосковье

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области вместе с «Иннопрактикой», «Мираторг-Генетикой» и «Московским по племенной работе» запустило проект по агрогенетике и биотехнологиям. В рамках программы геномной селекции развивают молочное животноводство в регионе.

Генотипирование помогает ускорить племенную работу, определять происхождение животных, выявлять генетические заболевания и отбирать лучших особей для разведения. Так, в 2023–2024 годах в программе участвовали 14 племенных организаций. Специалисты проверили более 28% всего маточного поголовья коров.

В 2025–2026 годах запланировано исследование исследовать еще 15 тысяч животных и довести долю генотипированных коров до 65%. Аграриям, работающим в молочной сфере, компенсируют 80% затрат на генетические исследования за счет регионального бюджета.