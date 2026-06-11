Около 12 тысяч деревьев высадили в лесах Подмосковья за весну

Весенний сезон лесовосстановительных работ завершился в Подмосковье. С апреля по июнь в регионе провели две акции, в ходе которых высадили 12 тысяч деревьев.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, всего с апреля по июнь прошли две акции — в Сергиевом Посале и Орехово-Зуеве. Там волонтеры высадили восемь тысяч и четыре тысячи сеянцев сосны соответственно.

Для посадок выбрали территории, которые сильно пострадали от жуков-короедов. Всего в мероприятиях участвовали около 90 добровольцев.

«Далее, на участках, заложенных в 2024–2025 годах, профессиональные лесничие проведут агротехнические уходы, в том числе покос травы, чтобы обеспечить саженцам доступ к солнечному свету и полноценное развитие», — отметили в министерстве.

Проект «Посади лес» был создан в 2015 году движением ЭКА. За это время волонтеры высадили более 4,7 миллиона деревьев в 58 регионах России и Казахстане.