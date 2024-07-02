Около 12 тысяч дефектов покрытия устранили на дорогах Подмосковья за неделю

Дорожные службы Подмосковья ликвидировали около 12 тысяч дефектов покрытия на проезжей части за неделю. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Больше всего работ провели в Химках, Балашихе и Пушкино. Дорожные службы регулярно обследуют покрытие и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ремонт.

Все ямы, о которых сообщают жители на «Доброделе», регистрируют в специальной системе. После «оцифровки» дефектов и их ликвидации отчет загружают в СКПДИ.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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