Около 1,2 тонны гумпомощи для бойцов СВО собрали в Подольске ко Дню города

Во второй день акции «Подольск помогает», приуроченной ко Дню города, жители Подольска проявили активность, передав 1,2 тонны вещей — это в два раза больше, чем накануне. Промышленные предприятия округа подключились к инициативе, предоставив необходимые стройматериалы для поддержки бойцов специальной военной операции.

В числе переданных материалов оказались генераторы, саморезы, бензопилы, газовые баллоны, утеплители, окопные свечи, насосы, перчатки, топоры, молотки и скобы.

Подольский мукомольный завод и «Комплект» внесли значительный вклад в акцию, а педагоги и ученики школы № 29 доставили крупногабаритные посылки на улицу Парковую, 34. Жители города также объединили усилия для доставки генератора, бензопилы, окопных сетей и перчаток.

Ученики образовательных учреждений, юнармейцы и представители крупных организаций активно приносили гуманитарную помощь в Волонтерский центр на улице Ульяновых в течение всего дня.

Напомним, что гуманитарную помощь продолжают принимать ежедневно с 10:00 до 18:00 на улице Ульяновых, 1, а крупногабаритные вещи — на улице Парковых, 34. Акция будет продолжаться еще два дня до 3 октября.

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