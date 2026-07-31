Около 11 тысяч жителей Подмосковья обратились к врачам после укусов клещей

За медпомощью после укусов клещей обратились около 11 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Более 25 тысяч местных жителей привили против клещевого энцефалита, в том числе более девяти тысяч детей. Этого заболевания в Московской области не зарегистрировано.

Специалисты провели акарицидные обработки на территории общей площадью более 5,5 тысячи гектаров. Обработали и более двух тысяч гектаров в детских лагерях.

Недавно доктор биологических наук и ведущий научный сотрудник ЗИН РАН Сергей Леонович предупредил о втором пике активности клещей в Подмосковье в августе-сентябре. Период выражен слабее весеннего, поскольку активность сохраняет только европейский лесной клещ. Однако укусы фиксируют вплоть до середины октября.