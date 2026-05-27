Около 11 тысяч квадратных метров травы скосили в Истре

Согласно правилам благоустройства, траву косят при ее высоте от 20 сантиметров. Таким образом, одни и те же участки обрабатываются в среднем дважды в месяц.

Сотрудники коммунальной службы МБУ «ДОДХИБ» с начала мая выполнили покос травы на площади более 10 тысяч квадратных метров. В теплый период эти работы являются обязательными и регулярными. Отметим, что из-за погодных условий, способствующих бурному росту растительности, циклы покоса следуют один за другим.

Специалисты привели в порядок газоны в Дедовске на улицах Главной и Ногина, в деревне Лешково у кругового движения, в Истре на улице Кирова у дома № 7, на улице Ленина у домов № 1, № 8, № 8а и № 10, на улице ЭХ Большевик у дома № 5, на площади Революции и на набережной реки Песочная.

Работы проводятся циклично: текущий цикл продлится до конца мая.