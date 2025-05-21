Около 107 км водопровода заменят в Можайске в этом году по госпрограмме

В Можайском округе заменят сети водопроводов в 21 населенном пункте. В этом году там планируется обновить около 107 километров коммуникаций. В двух локациях процесс обновления уже стартовал, сообщили в подмосковном МинЖКХ.

Работы проводятся по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и системы обращения с отходами».

Как передают в МинЖКХ МО, участки систем планируют обновить в самом Можайске, деревнях Горетово, Красный Балтиец, Новинки, поселках Бородинское поле, Колычево, МИЗ и других.

В селе Поречье уже ведут замену около 10,5 километра коммуникаций для 745 жителей, в поселке центральной усадьбы совхоза Синичино — 3,6 километра труб различного диаметра, которые обслуживают 916 человек.

Новые сети выполнят из современных материалов по всем санитарно-гигиеническим требованиям. Это обеспечит их надежность.