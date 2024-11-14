Еще 1000 камер подключили к системе «Безопасный регион» в Ленинском округе

За 2024 год в Ленинском к системе «Безопасный регион» подключили примерно тысячу новых видеокамер. Всего в округе теперь работают 7590 камер, а в следующем году их станет еще больше.

В администрации округа отметили, что система «Безопасный регион» помогает обеспечить спокойствие жителей, особенно в местах массового скопления людей и на социальных объектах. Камеры фиксируют все, что происходит, и записи хранятся в архиве тридцать дней, что помогает правоохранительным органам в расследованиях. Жители могут узнать, где установлены камеры, на портале «Добродел» и, если потребуется, запросить сохранение записи или предложить установить новые устройства.

В округе также растет число участковых пунктов полиции. В этом году один из таких пунктов открылся в жилом комплексе «Миниполис Дивное».

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