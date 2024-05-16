Около 100 вопросов жителей решили на выездной встрече в Шарапове | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 11:32 Около 100 вопросов жителей решили на выездной встрече в Шарапове Телеканал «360»

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Выездной прием администрации городского округа Чехов прошел в селе Шарапово. Местные жители смогли решить на встрече порядка 100 вопросов.

Специалисты администрации городского округа Чехов осмотрели несколько центральных улиц села Шарапово. Сразу после обхода в Доме культуры «Родник» состоялась встреча с жителями.

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Прием вели 24 специалиста, в том числе заместители главы администрации, главный врач городской больницы, специалисты «Мосавтодора», «Чеховского благоустройства», управляющей компании ООО «ЖКХ», депутаты, сотрудники отдела экологии, земельно-имущественных отношений и контрольно-счетного управления.

Более 80 человек посетили прием. Они охотно высказывали пожелания по улучшению инфраструктуры. Большинство обращений касалось капитального ремонта домов, работы канализации в многоэтажках, вывоз мусора, благоустройства территорий и ремонта дорог.

В селе Шарапово 704 домовладения и 15 многоквартирных домов. Здесь расположены школа, детский сад, церковь, усадьба и амбулатория. На территории проживают более 1600 человек. Рядом с селом расположена деревня Захарково. Коллективный список вопросов, которые касаются комфорта многих жителей деревни, подготовила активистка, многодетная мама Марина Полякова.

«Такие встречи очень даже нужны, потому что не всегда достучишься. Вопросов у нас очень много, староста сейчас в отъезде, поэтому инициативные жители присутствуют здесь. По всем критериям нам рассказали, что нужно решить и куда обратиться», — поделилась женщина.

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