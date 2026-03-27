Около 100 УК приняли участие в форуме по развитию РСО в Подмосковье

В Доме Правительства Подмосковья прошел форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству». На мероприятии собрались около 100 управляющих организаций со всего Подмосковья, представители научного сообщества и отраслевого блока в сфере тепло- и водоснабжения.

Мероприятие открыл губернатор Андрей Воробьев. С докладом о ключевых приоритетах работы на текущий год выступил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

«Форум выступил площадкой для обмена лучшими практиками между нашими управляющими организациями и ресурсниками. Они ежедневно находятся в тесном взаимодействии, поэтому открытый диалог всегда важен», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Участники обсудили внедрение телеметрии для контроля поставки ресурсов в многоквартирные дома и установку общедомовых приборов учета. Планируется, что до сентября общедомовые приборы учета появятся в более чем 13 тысячах многоквартирных домов области.

Кроме того, на форуме рассмотрели вопросы цифровизации и использования отечественных разработок для повышения эффективности и надежности работы оборудования в многоквартирных домах. Также обсудили практики мониторинга предотвращения аварийных ситуаций и эффективного реагирования на внештатные инциденты.

Результатом форума станет перечень рекомендаций для ресурсоснабжающих и управляющих организаций по повышению эффективности деятельности, а также формирование сообщества экспертов для дальнейшего обмена опытом.