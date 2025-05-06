Около 100 тысяч жителей Подмосковья приняли участие во всероссийском субботнике

Всероссийский субботник прошел в Подмосковье 26 апреля. В нем приняли участие около 100 тысяч жителей региона. Мероприятие прошло более чем на 700 площадках по всему региону.

«В этом году мы совместно с муниципалитетами организовали более 700 точек проведения субботников. Результаты превзошли все наши ожидания. Жители собрали свыше 60 тысяч кубометров отходов — это на 40 тысяч больше, чем в прошлом году», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

В ходе субботника жители отремонтировали и покрасили более четырех тысяч малых архитектурных форм, включая скамейки, спортивные и детские площадки. Было высажено около трех тысяч деревьев и более четырех тысяч кустарников, а также обустроено свыше 400 клумб.

В Пушкино активисты собрали более двух тысяч кубометров отходов, в Балашихе — свыше 1,6 тысячи, в Кашире — более 1,5 тысячи, а в Одинцове и Люберцах по одной тысяче.

Для проведения уборки было задействовано более 800 тысяч единиц инвентаря.