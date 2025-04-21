Около 100 тысяч тонн хлебобулочных изделий выпустили в Подмосковье с начала года

В этом году Московская область нарастила производство хлебобулочных изделий и полуфабрикатов. За два месяца объем выпуска вырос на 2,9%. По производству хлеба Подмосковье заняло первое место. С января в регионе выпустили 99,5 тысячи тонн продукции, сообщили в региональном Минсельхозпроде.
Это более 30% от объема хлеба, произведенного в ЦФА, и около 10% от общероссийского. В число ведущих предприятий региона вошли подольское «Коломенское поле», истринский «Дедовский хлеб» и «Жуковский хлеб».
С января по март магазины продали 133,8 тысячи тонн хлеба. Для покупателей производители представляют разнообразный выбор: от классического батона, хлеба из ржаной или цельнозерновой муки до изделий с различными добавками.
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