Около 100 тысяч школьников проведут «Умные каникулы» в Подмосковье летом

С 5 по 28 июня школьники 2–8 и 10-х классов из Подмосковья смогут присоединиться к проекту «Умные каникулы». Как сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, в этом году в проекте примут участие 97 тысяч учеников из 100 школ региона.

Программа включает пять направлений: интеллектуальное, общественно-активное, патриотическое, спортивное и культурное. Все активности адаптируют под возраст и уровень подготовки детей — от начальной до средней школы.

«Традиционно в рамках проекта пройдут межмуниципальные спортивные соревнования, а фишкой этого года станут „Математические бои“. Школьников ждут экскурсии, поездки в театры, музеи, на предприятия. Запланированы встречи с учёными, бизнесменами, деятелями культуры и спорта», — подчеркнула Пильдес.

Каждое направление завершится созданием проекта, в котором дети смогут показать, что они узнали и чему научились. Напомним, проект реализуют по госпрограмме «Образование Подмосковья».