Около 100 тысяч школьников Подмосковья прошли собеседование по русскому языку

Более 100 тысяч девятиклассников Подмосковья приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Это обязательное испытание для допуска к основному государственному экзамену.

Как сообщили в региональном Минобразования, экзамен включал четыре задания. Это чтение текста вслух, его пересказ, монолог по одной из предложенных тем и диалог с экзаменатором. На выполнение заданий отводилось 15 минут.

«Тестирование помогло оценить речевые навыки учащихся, их способность анализировать и аргументированно излагать свои мысли», — отметили в ведомстве.

Максимально участники могут получить 10 баллов.

Результаты объявят в течение пяти календарных дней после даты проведения собеседования. Дополнительные испытания для тех, кто не смог сдать экзамен по увадительной причине, пройдут 11 марта и 20 апреля.