Благотворительная акция в поддержку бойцов СВО прошла в Дубне

Благотворительный концерт федерального проекта «Zащитникам с любовью» прошел в Дубне. На акции удалось собрать около 100 тысяч рублей для бойцов СВО и жителей Курска.

Организатором концерта выступило местное отделение «Союза женщин России» при поддержке администрации округа, депутатов, бизнеса и общественных организаций. Это мероприятия проводится в Дубне уже во второй раз.

Участники концерта на сцене исполняли патриотические стихи и песни, а также попробовали себя в роли волонтеров — плели маскировочные сети, писали письма военнослужащим и собрали гуманитарную помощь. В рамках акции жители передали на закупку необходимых вещей для бойцов и жителей Курска около 100 тысяч рублей, предприятия смогут перевести средства до сентября.

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