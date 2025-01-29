Около 100 тыс. школьников написали региональную диагностическую работу в Подмосковье

Подмосковные школьники написали комплексную региональную диагностическую работу. В ней уже приняли участие около 100 тысяч человек из 877 образовательных учреждений области.

Региональная диагностическая работа направлена на проверку функциональной грамотности школьников. Первыми в этом году ее написали семиклассники — около 100 тысяч человек, рассказали в Минобразования Подмосковья.

Работа позволяет проверить навыки школьников в работе с текстом, решении повседневных задач и обсуждении научных вопросов. Каждый вариант включал в себя три блока с заданиями из области математики, чтения и естественно-научной грамотности. На каждый из блоков давалось 30 минут.

«Результаты РДР помогут школам устранить пробелы в знаниях учеников, спланировать внеурочную деятельность и повысить профессиональные компетенции педагогов. В ближайшее время работы выполнят также ученики восьмых и девятых классов». — добавили в министерстве.

Работа будет считать успешно выполненной при результате от девяти баллов из 22.