Около 100 спортсменов приняли участие в лыжной гонке в Волоколамском округе

Традиционный лыжный забег состоялся на автодроме Moscow Raceway под Волоколамском. Такие соревнования проводятся ежегодно и уже стали доброй традицией.

Принять участие в лыжной гонке могли все желающие. На гоночной трассе собрались любители лыжного спорта и профессионалы разного возраста из Волоколамска, Истры, Красногорска и других городов Подмосковья. Самому юному участнику забега исполнилось всего восемь лет.

Первый заместитель главы муниципалитета Сергей Шорников обратился к лыжникам с приветственным словом, в котором отметил важность таких мероприятий и для укрепления здоровья, и для объединения людей.

Победители и призеры лыжного забега были награждены памятными подарками от организаторов и партнеров автодрома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.