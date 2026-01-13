Около 100 спецмашин вышли на уборку последствий снегопада в Коломне

Три дня Подмосковье боролось с циклоном «Фрэнсис»: мощные снегопады завалили юго‑восток региона сугробами выше полуметра. И хотя непогода уже миновала, в городском округе Коломна продолжает кипеть работа — дорожные и коммунальные службы расчищают улицы от массивных снежных завалов.

В Коломне к 9 января высота снежного покрова достигла 41 см. С раннего утра специалисты Департамента городского хозяйства расчищали дворовые территории и внутриквартальные проезды.

«В связи с таким снегопадом работаем мы без выходных. Людям помогаем, чистим тротуары, чтобы они могли проходить. Когда эти осадки были очень сильные, мы успевали три-четыре двора сделать, и по нескольку раз приходилось проходить тротуары, чтобы люди у нас могли хотя бы передвигаться. Сейчас осадки закончились, стало попроще, мы потихонечку уходим на те участки, которые не успевали», — рассказала мастер по благоустройству ДГХ Дарья Макарова.

Даже после окончания рабочего дня бригады продолжают расчищать тротуары и проезды. Сегодня в округе трудятся около 500 дворников. Помогают им механизированные средства — погрузчики и самосвалы.

Снегоуборочные работы в округе ведут четыре подрядные организации. Дороги регионального значения обслуживает «Мосавтодор». В частном секторе — в Подлипках и Митяево — 10 января были задействованы два трактора. Дополнительно привлекают технику для очистки тротуаров и пешеходных зон в исторической части города. После ремонта к работе подключился роторный снегоочиститель, который будет обслуживать центральную часть города, включая район у парка Мира. Продолжается вывоз снега с улиц Яна Грунта и Непобедимого.

Непросто приходится жителям деревень и сел. Основные силы в субботу, 10 января, были сосредоточены на Заруденском, Егорьевском и Песковском направлениях, а также деревне Парфентьево и прилегающих к ней территориях. Всего в округе днем на уборку снега вышли 12 комбинированных дорожных машин, более 50 тракторов, 19 погрузчиков и свыше десятка самосвалов.