Около 100 сортов картофеля вывели на предприятии в Дмитрове

В инновационном центре группы компаний «ДокаДжин» в Дмитрове с момента основания создали коллекцию из 97 сортов картофеля. Накануне сельхозпредприятие посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Центр работает в селе Рогачево Дмитровского округа с 1998 года. Здесь ведут селекционную работу по созданию новейших российских сортов картофеля. Также специалисты учреждения проводят их испытания и занимаются производством в промышленных масштабах.

Коллекция центра включает 97 сортов и гибридов собственной селекции и еще 19 — от зарубежных селекционных центров. На предприятии трудятся более 220 специалистов. Больше половины из них живут в Дмитровском округе.

Познакомились с сотрудниками и осмотрели территорию центра министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных и заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

Ваккредитованной лаборатории «ИЦ ФитоИнженерия» им представили современное оборудование, которое позволяет проводить качественную диагностику патогенов сельскохозяйственных культур. Также гостям продемонстрировали, как создаются новые сорта картофеля, проходит клонирование растений и производятся безвирусные миниклубни.