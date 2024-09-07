Около 100 штрафов за сброс мусора выписали в Ленинском округе с мая

За лето в Ленинском округе зафиксировали более 100 случаев незаконного сброса отходов на контейнерных площадках. Всем нарушителям выписали штрафы.

Нарушители сбрасывали отходы на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях. За это они заплатят штрафы от 70 до 200 тысяч рублей.

Больше половины нарушений зафиксировали в СНТ «Колхозник» в деревне Дыдылдино. Также случае заметили в деревнях Жабкино, Белеутово, Коробово, Калиновка, Беседы, Андреевское, Боброво, поселках Петровское, Горки Ленинские и на нескольких улицах в Видном.

Чаще всего нарушители привозят отходы на легковых авто и на «Газелях». Выявлять факты оперативно помогают видеокамеры системы «Безопасный регион».

Они фиксируют госномер транспортного средства, затем водителю выписывают штраф по упрощенной процедуре.

Жителям Московской области напоминают о том, что они обязаны утилизировать мусор в том населенном пункте, где проживают и где заключили договор на вывоз отходов с региональным оператором.

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