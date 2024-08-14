Около 100 проектов по созданию беспилотников запустили в Жуковском

Около 100 проектов в сфере производства беспилотников реализуют в технопарке ЦАГИ в Жуковском. Там производят все необходимой для создания дронов, а также очки дополненной и виртуальной реальности и другое оборудование.

Как рассказала заместитель председателя правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева, всего в сфере создания БПЛА в технопарке трудятся около 40 резидентов. Там производят очки виртуальной и дополненной реальности, FPV-шлемы, системы обнаружения стратегических объектов и многое другое.

«В технопарке ЦАГИ работает порядка 40 резидентов, более половины из которых занимаются разработкой и производством БПЛА, а также выпуском комплектующих и иной продукции для этого типа техники. Всего этими компаниями реализуется около 100 проектов в сфере беспилотных технологий», — отметила она.

Екатерина Зиновьева добавила, что ранее технопарк ЦАГИ занимался технологиями для авиации, а теперь там выпускают все необходимое для создания дронов. В будущем площадку планируют расширить и включить в федеральную программу Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

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