Около 100 полицейских приняли участие в донорской акции в Подмосковье

Участие в акции приняли около 100 человек. Это сотрудники и работники центра, слушатели учебных групп. Одним из доноров стал Юрий Хоменко, который учится на втором курсе. Он — будущий инспектор патрульно-постовой службы.

«По статистике, каждый третий человек хотя бы раз в жизни нуждается в переливании крови. Среди них пациенты, которым делают сложные хирургические операции, с тяжелыми травмами, ожогами, онкозаболеваниями. Мои родственники тоже сдавали кровь. Теперь решил и я. Надеюсь, что еще больше людей присоединятся к нам в будущем», — сказал Юрий.

Подмосковных IT-специалистов тоже пригласили на донорскую акцию, которая пройдет со 2 по 7 декабря. Проект стартовал в 2020 году в Екатеринбурге и распространился по всей России.