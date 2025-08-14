Около 100 подъездов отремонтируют в Ленинском округе в 2025 году

Обновление подъездов многоквартирных домов продолжается в муниципалитете. До конца текущего года в округе планируют отремонтировать порядка 100 объектов, восемь из них — в рамках областной губернаторской программы «Мой подъезд».

Начальник отдела эксплуатации жилого фонда управления ЖКХ администрации округа Светлана Нестерова сообщила, что уже завершили работы на улице Ольховой, 3-4, и Советском проезде, 4. Закупают материалы для ремонта подъездов на улице Лемешко, 8, корпуса 1-2, проспекте Ленинского Комсомола, 15, корпуса 1, 2, улице Южная, 25.

Уже определена подрядная организация, которая будет приводить в порядок подъезды в Видном, включенные в губернаторскую программу. Работы на проспекте Ленинского Комсомола, 62 и 17/2, а также Советском проезде, 9, начнут до конца августа.

Ремонт выполняют с учетом пожеланий и под контролем жителей. В перечень работ входят обновление стен и потолков, восстановление напольного покрытия и поручней, а также, при необходимости, — замена входных групп, освещения, окон, почтовых ящиков и информационных стендов.