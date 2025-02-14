Около 100 патриотических мероприятий провели в Химках в январе 2025 года

Муниципальный Совет депутатов городского округа Химки провели еженедельное заседание, во время которого подвели итоги проделанной работы в январе и наметили планы на будущее. Так, с начала 2025 года активисты и сторонники партии организовали и провели около 100 мероприятий.

Народные избранники регулярно информируют жителей о результатах проведенной работы. Такое взаимодействие позволяет реализовывать принцип публичной власти.

«С начала января приняли в работу около 100 обращений от жителей. В ходе заседания также наметили планы на ближайшее будущее. До конца февраля вместе с коллегами по депутатскому корпусу проведем около 200 встреч с горожанами. Представим химчанам свои отчеты о проделанной работе за прошлый год», — рассказал заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Встретиться с представителем депутатского корпуса может каждый желающий. График приемов граждан на февраль опубликован по ссылке. Узнать подробности можно по телефонам: 8 (495) 574-38-81 и 8 (495) 574-38-82.